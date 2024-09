Oficial! Wallim Vasconcellos divulga chapa para presidência do Flamengo

Candidato à presidência do Flamengo, Wallim Vasconcellos concedeu entrevista exclusiva ao Lance! Foto: Lance







27/09/2024

Wallim Vasconcellos, até então pré-candidato à presidência do Flamengo, oficializou a inscrição da própria chapa nesta sexta-feira (27), na sede do clube, na Gávea. O ex-vice-presidente de Finanças do Rubro-Negro confirmou a presença na corrida eleitoral deste ano através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na postagem, o agora candidato, apareceu ao lado de Bruno Cotecchia, escolhido para ser o vice-presidente Geral da chapa. Agora, Wallim é oficialmente um concorrente à presidência do Flamengo. Ele irá disputar o cargo contra as chapas de Rodrigo Dunshee de Abranches (candidato oficial do presidente Rodolfo Landim), Luiz Eduardo, o Bap e Maurício Gomes de Mattos.

- Muitos não acreditaram, que não íamos conseguir inscrever a nossa chapa, mas estamos aqui. Estamos muito motivados para a segunda etapa, que será onde vamos divulgar as nossas ideias, dizer o que pretendemos fazer com o clube para os próximos três anos - disse o candidato.

A oficialização da chapa aconteceu na reta final do prazo para o anúncio oficial da presença na disputa eleitoral. A data limite de inscrição é o dia 30 de setembro. Nesta edição, os grupos políticos do clube serão identificados com números, e não com cores, como era feito anteriormente.

A eleição acontecerá no dia nove de dezembro (segunda-feira) das 8h (de Brasília) às 21h (de Brasília). A decisão de realizar o pleito em um dia de semana se deu por conta do apertado calendário esportivo desta temporada. Vale lembrar, que a 38ª rodada do Brasileirão está marcada para acontecer nos dias sete e oito de dezembro.