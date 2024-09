Tite, técnico do Flamengo, durante partida contra o Peñarol no Maracanã pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/09/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (26), o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Peñarol, no Uruguai, e foi eliminado da Libertadores nas quartas de final. Fora da competição, o técnico Tite sofre pressão para buscar soluções no elenco e uma resposta imediata por desempenho.

Com as eleições para presidente se aproximando, o Lance! buscou a opinião dos quatro quatro pré-candidatos já anunciados sobre o trabalho do treinador rubro-negro. Marcado para 9 de dezembro, o pleito irá definir quem substitui Rodolfo Landim para o triênio 2025/2027.

Wallim Vasconcellos vê problemas na montagem do elenco e diz que não manterá Tite à frente do time caso seja eleito.

— Eu entendo que o Tite é um excelente treinador, mas eu particularmente não gosto do estilo de jogo dele, considera Wallim. — Não acredito que o Tite se encaixe com o que a gente imagina com o futebol do Flamengo a partir de 2025. Veja no vídeo a entrevista completa.

Para o pré-candidato Luiz Eduardo Baptista, o BAP, revelou ao Lance! que respeita o treinador, mas não definiu o que pensa de Tite para 2025.

– Eu não gosto de fulanizar esse tipo de discussão. Eu entendo que isso parte do princípio de qual é o tipo de gestão que você espera ter no futebol. E para cada momento e circunstância da vida da gente, você tem soluções diferentes. Você vai ao médico, você está com o problema A, ele te passa um remédio X. Você volta daqui a três anos, você está com o problema B, ele te passa outro remédio. Tite é um grande nome, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, ele merece o nosso respeito e vai ser tratado como tal.

Rodrigo Dunshee elogiou o técnico, mas disse que situação de Tite ainda será discutida de acordo com o desempenho da equipe.

– Tite é um treinador excepcional, é o nosso comandante. Ainda não tive a oportunidade de discutir com ele sobre o futuro, mas pretendo fazê-lo em breve. Por ora, não tenho uma posição definitiva a respeito. explicou Dunshee sobre o técnico do Flamengo, que tem enfrentado críticas de parte da torcida.

Maurício Gomes de Mattos revelou, com exclusividade ao Lance!, sua opinião sobre o trabalho de Tite, e como pretende lidar com as escolhas de treinadores no Flamengo em uma possível gestão.

– Eu respeito todos os profissionais que estão no clube. O Maurício torcedor tem uma opinião sobre o trabalho do Tite, mas que não cabe dentro do profissionalismo que eu vou implantar. Nós vamos fazer uma avaliação de todo o trabalho do departamento do futebol. Isso vai além de resultados. Dizer hoje que sou contra quem está lá é agir com o amadorismo que norteia a atual gestão desde a criação do Conselhinho do Futebol. Nós teremos profissionais capacitados para as escolhas e as tomadas de decisões. Ninguém de Conselhinho vai ser responsável por saída de treinador.

Confira quem são os pré-candidatos

Rodrigo Dunshee de Abranches - Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo; Luiz Eduardo Baptista, o Bap - Presidente do Conselho de Administração; Maurício Gomes de Mattos - Ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas; Wallim Vasconcellos - Ex-vice-presidente de futebol e finanças.