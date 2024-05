Novo camisa 99, Gabigol caiu de rendimento após trocar 9 por 10 no Flamengo

Gabigol não será mais o camisa 10 do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 21:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol usará o número 99 no Flamengo, após perder o direito de usar a 10 por ter sido flagrado vestindo a camisa do Corinthians na última quinta-feira (16). No entanto, esta não é a primeira vez que o atacante muda de numeração no Rubro-Negro, visto que marcou época utilizando a 9, quando, inclusive, teve um desempenho bem superior.



Gabriel chegou ao Flamengo em janeiro de 2019 e utilizou a camisa 9 até o início da temporada de 2023. Com o clássico número de centroavante, Gabi disputou 209 jogos, marcando 132 gols e contribuindo com 39 assistências. Além disso, as conquistas da Libertadores (2019 2 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021) e Carioca (2019, 2020 e 2021). Houve, ainda, uma partida no período em que atuou com o número 24, marcando o gol do título da Taça Guanabara de 2020, contra o Boavista

O ciclo de Gabigol com a camisa 10 do Flamengo, contudo, não foi tão feliz. Os números do atacante caíram consideravelmente depois que aceitou a numeração das mãos de Diego, que se aposentou ao final de 2022. São 22 gols e quatro assistências em 70 jogos com a numeração. Conquistou apenas o Carioca de 2024, competição em que entrou em campo apenas duas vezes por conta de sua suspensão por tentativa de fraude em exame antidopagem.

Em entrevista ao "Uol Esporte", o Gabriel afirmou que a nova numeração foi sua escolha e espera iniciar um novo ciclo no Flamengo. Além disso, disse que a camisa 10 nunca lhe pertenceu, pois Zico será o eterno dono do número.

- A 10 do Flamengo sempre teve um dono. Eu só estava representando ela. A 10 do Flamengo é do Zico e sempre vai ser, independentemente de qualquer jogador que vai usar ela. O que me motiva, de coração, é o símbolo que eu carrego na frente, que é o do Flamengo. O que eu quero sempre passar para eles é a verdade. E a verdade às vezes é ficar quieto, precisar do meu tempo, do meu momento. E vir aqui de coração aberto pedir desculpa. A camisa foi eu que pedi, eu que escolhi. A 99 tem vários símbolos que eles vão com o tempo entender e que eu entendi rápido. Espero que seja uma nova versão, ainda mais vitoriosa - declarou o jogador.

Após 9 e 10, Gabigol usará a camisa 99 no Flamengo (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo e Reprodução / Gabigol)

