Noite de extremos: torcedores exaltam Gabigol, mas vaiam Tite após vitória do Flamengo

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 23:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Maracanã experimentou uma noite de extremos: se por um lado a arquibancada foi tomada por euforia após a entrada de Gabigol, ao fim da partida o treinador Tite acabou sendo vaiado pelos torcedores. Nas redes sociais, mais críticas ao técnico, que tem seu Flamengo chamado de 'pobre de ideias'. Confira as reações!

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O jogo

Flamengo e Amazonas se enfrentaram nesta quarta-feira (1), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro contou com o retorno de Gabigol, mas isso não evitou que a equipe, com um futebol pobre, fosse vaiada no fim da partida. O gol do jogo foi marcado por Pedro, ainda no primeiro tempo.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X AMAZONAS

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Elicarlos Franco de Oliveira

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

AMAZONAS (Técnico: Adílson Baptista)

Edson Mardden; Patric, Diogo Silva, Alvariño e Fabiano; Xavier, Judá e Matheusinho; Sassá, Matheus Serafim e William Barbio.