Libertadores: Flamengo inicia nesta segunda a preparação para enfrentar o Internacional

Após folga no Dia dos Pais, no dia seguinte da vitória diante do Mirassol por 2 a 1 no Maracanã, os jogadores do Flamengo se reapresentam nesta segunda-feira (11). A atividade no Ninho do Urubu será a primeira visando o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em que o Rubro-Negro encara o Internacional no Maracanã.

O técnico Filipe Luís contará com dois treinos para a partida contra o Colorado. A grande expectativa por parte do treinador e da torcida do Flamengo é a possibilidade de De La Cruz ficar à disposição. Após o jogo contra o Mirassol, Filipe abordou o tema.

- Tenho esperança, mas não sei se vai ser possível. Mas está perto - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Carrascal, Emerson Royal e Plata em treino do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida será no Maracanã, e contará com grande público. Posteriormente, as equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de agosto, no Beira-Rio, também às 21h30.

Três jogos seguidos entre Flamengo e Internacional

No meio dos jogos da Libertadores, Flamengo e Internacional também se enfrentam, mas pelo Brasileirão. Assim como o jogo de volta, o confronto pela competição nacional, no final de semana, será em Porto Alegre.

13/08/2025 - Flamengo x Internacional - Maracanã (Libertadores - jogo de ida) 17/08/2025 - Internacional x Flamengo - Beira-Rio (Brasileirão) 20/08/2025 - Internacional x Flamengo - Beira-Rio (Libertadores - jogo de volta)

