>PÊNALTI PRO CORITIBA! Após disputa de bola entre Filipe Luís e Robson, Claus viu falta do lateral do Flamengo e assinalou penalidade. O próprio atacante do Coxa foi para a cobrança, Matheus Cunha chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.



>NA RESPOSTA, PÊNALTI PRO FLAMENGO! Dois minutos depois, em lance bem parecido. Wesley foi derrubado por Marcelino Moreno e a arbitragem marcou a penalidade. Gabigol empatou para o Fla.



> LIGA O TURBO! Bruno Henrique comandou uma jogada sensacional pela esquerda, deixa dois marcadores na saudade e cruzou na cabeça de Victor Hugo, que deu uma assistência para Arrascaeta cabecear para o fundo das redes do Coritiba. Virada do Rubro-Negro!



>GOL DO COXA! Na volta do intervalo, com apenas 50 segundos de jogo, o Coritiba empatou a partida após falha da defesa do Flamengo. Tudo igual no Couto Pereira.



>GOLAÇO DE GERSON! Quando a partida caminhava para um empate, Gerson acertou belo chute de fora da área e garantiu a vitória do Flamengo aos 48 do segundo tempo.