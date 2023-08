O Flamengo suou, mas garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba neste domingo (20), no Couto Pereira, pela 20ª rodada do Brasileirão. A equipe voltou para o G4 do Campeonato Brasileiro com o triunfo. Entre os destaques do Rubro-Negro estão Gerson, que fez o golaço da vitória, e Bruno Henrique, responsável por grandes jogadas.