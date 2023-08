A vitória no sufoco não foi capaz de esconder a insatisfação de torcedores do Flamengo com Jorge Sampaoli. O desempenho do Rubro-Negro no triunfo por 3 a 2 sobre o Coritiba, nos minutos finais do confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, causou bastante insatisfação por parte dos torcedores em relação ao trabalho desenvolvido pelo técnico argentino à frente da equipe carioca.