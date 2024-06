Neymar já havia sido flagrado com camisa do Flamengo em outras ocasiões (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (12) para agitar a torcida do Flamengo. O craque publicou uma foto na academia usando a camisa 10 do Rubro-Negro, com o nome de Gabigol.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O agora número 99 do Fla respondeu a publicação, incitando a ida do astro do Al-Hilal para o Rio de Janeiro. Com corações nas cores do clube carioca, Gabriel escreveu "Combinou MUITO" em resposta ao ex-Santos.

O namoro entre Neymar e a torcida do Flamengo não é novo. Em outras oportunidades, o craque já apareceu usando o Manto Sagrado, e chegou a aparecer em vídeo celebrando a virada conquistada pela equipe de Jorge Jesus na final da Libertadores de 2019, com dois gols de Gabi.

A nível de interesse da diretoria, o contrato de Neymar com o Al-Hilal tem duração até o fim do primeiro semestre de 2025. Ainda não há conversas para uma renovação do vínculo; como estaria com 33 anos, um retorno ao Brasil seria possibilidade aberta para o jogador. Entre as grandes probabilidades, além do velho namoro com a equipe do Rio de Janeiro, a volta ao Santos, clube que o revelou, também pode acontecer.

Neymar publicou foto com a camisa do Flamengo nesta quarta (Foto: Carl de Souza/AFP)