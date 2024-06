Ex-jogador do Flamengo tem sentença contra o clube anulada e pode receber valor milionário por invalidez; entenda

Dener pede indenização milionária ao Flamengo por conta de lesões na carreira (Foto: Reprodução/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador do Flamengo, Dener fez parte da geração de Lucas Paquetá, Felipe Vizeu e Léo Duarte, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso na carreira. Devido a uma série de lesões, o zagueiro interrompeu sua trajetória e processou o Rubro-Negro pedindo uma indenização no valor de R$ 4,2 milhões.

➡ Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!

Em 2023, o clube havia ganhado a ação do ex-atleta, mas a defesa do jovem entrou com um recurso e o Tribunal Regional do Trabalho decidiu anular a sentença anterior, segundo o "ge". Os advogados de Dener alegaram que foram impedidos de ouvir suas testemunhas e um novo julgamento será marcado.

Por conta de diversas lesões no joelho, o ex-jogador decidiu se aposentar dos campos aos 23 anos. Segundo ele, o Flamengo foi o culpado pela sua curta carreira por ter errado no tratamento de suas lesões.

Dener passou por uma cirurgia no joelho direito e duas no esquerdo, que foram as causas dos problemas. No documento da defesa, o ex-atleta alegou que sentia dores durante a transição para o campo, mas afirmou que os médicos do clube diziam que era normal.