Gestão Esportiva na Prática: Muito além da disputa política no Flamengo

Ao ler a matéria do Lance!, reforço um pensamento que trago comigo há muitos anos. Talvez os deuses do futebol tenham se preocupado em deixar o ambiente político interno do Flamengo sempre turbulento para, de alguma maneira, equilibrar a disputa esportiva que tenderia a ser desigual no longo prazo, dado o imenso tamanho, capacidade financeira e poder de engajamento da torcida do clube da Gávea. As alfinetadas da atual gestão do Flamengo na anterior deixam o ambiente tensionado e o futebol do clube com a eterna exigência da Nação Rubro-Negra de ganhar tudo porque “AQUI É FLAMENGO”. O que nem sempre acontece.

Mas vamos ao assunto abordado...

Flamengo e a divisão dos direitos de transmissão

Pressionado pelos seus pares da Libra e pelos clubes das séries A e B, o Flamengo de Landim presidente (que tinha BAP, o atual, como presidente do conselho administrativo) não teve outra alternativa que não fosse aceitar o novo acordo de comercialização dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro sem a cota mínima do chamado pay per view, que acarretará perda significativa de receita para o Flamengo, em valores que podem ultrapassar R$ 70 milhões. Importante salientar que esse sempre foi o ponto de descontentamento dos outros clubes com a Globo: concedia este benefício somente ao Flamengo e Corinthians. Além disso, é importante citar que o Corinthians saiu da Libra e foi para a LFU, tendo como um dos argumentos a manutenção dessa “exclusividade” ao time do Parque São Jorge. Mas isso é um assunto para colunas futuras.

É claro que, fazendo parte da gestão de Landim, BAP não tinha condições de fazer valer sua opinião contrária àquele acordo, embora todos no Flamengo, e até mesmo fora dele, tivessem conhecimento da mesma.

Mas por que não concordar com algo que equilibrará melhor a divisão do “bolo” do futebol brasileiro? Na minha opinião, por um motivo muito simples.

BAP assumiu em sua campanha, compromissos de alavancar exponencialmente as receitas do Flamengo. BAP realmente acredita que conseguirá fazer isso. BAP é daqueles rubro-negros que não dorme quando o Flamengo perde. BAP precisa e quer dormir bem. E para isso, não medirá esforços. BAP é daqueles rubro-negros que acredita que não existe clube maior que o Flamengo no Brasil. Talvez nem no mundo.

Ele conhece como poucos o mercado de mídia e seu potencial financeiro. Como CEO da SKY, o atual presidente rubro-negro geriu, por anos, um orçamento três vezes maior que o futebol brasileiro inteiro. Sentou nas principais mesas de negociações mundiais nesse quesito e, como já escutei da sua própria boca, teve de engolir acordos com executivos de outros países por não ter força suficiente para bancar o futebol brasileiro, devido à fragilidade estrutural do nosso esporte bretão.

Resta saber se a capacidade de articulação e negociação junto aos grandes executivos mundiais, demonstrada pelo atual mandatário do clube, será mantida no ambiente hostil, volátil e de altíssima pressão que é o futebol brasileiro, sustentado nos frágeis pilares do amadorismo, mecenato e Federalismo.

No mercado da bola, a preocupação é que a gestão BAP coloque em risco movimentos e avanços conquistados até o momento para formação da tão sonhada unificação dos blocos comerciais e a transformação da LFU e Libra em uma única Liga. Não se pode desprezar a possibilidade de um movimento 39 x 1.

Coisas de Brasil.