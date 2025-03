Sampaoli indica jogador do Flamengo a Guardiola: ‘É como Rodri’

Ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli revelou que gostaria de levar Erick Pulgar ao futebol europeu, com direito a elogio direto ao volante para Pep Guardiola. O antigo treinador do Rubro-Negro exaltou a qualidade do jogador e o comparou a Rodri, do Manchester City, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.

— O Pulgar, que agora renovou com o Flamengo, mas eu queria muito que jogasse na Europa. Para mim, eu disse ao Guardiola, ele é como Rodri. Pulgar, posicionalmente, tem muitas coisas interessantíssimas — declarou Sampaoli, em entrevista ao portal "Ge".

Recentemente, Pulgar estendeu seu vínculo com o Flamengo. No último dia 14, o clube acertou a renovação do contrato do volante até o dezembro de 2027, com multa de cinco milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para clubes do futebol do exterio, válida a partir do meio de 2026.

Grande fase de Pulgar com Filipe Luís

Desde a chegada do técnico Filipe Luís, Pulgar teve uma notável crescida de rendimento, sendo elogiado pelos torcedores rubro-negros. No Flamengo desde agosto de 2022, o volante já disputou 111 jogos com a camisa rubro-negro. No total, são 72 vitórias, 24 empates e 15 derrotas. O chileno tem dois gols e nove assistências no time carioca.

