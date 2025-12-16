Mundial: assista ao vivo à entrevista coletiva de Filipe Luís, técnico do Flamengo

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, concede entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (16) em Doha, no Catar, na véspera da partida contra o PSG, da França. A FlamengoTV transmite a partir das 7h30 (de Brasília). O técnico atende aos veículos de imprensa na véspera do jogo que vale o título do Mundial.

Após a coletiva, o técnico rubro-negro comanda o último treino antes da partida contra o time francês. Para chegar na decisão, o Flamengo eliminou o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito.

Após falta de público nos primeiros jogos, final do Mundial entre Flamengo e PSG terá casa cheia

Diferentemente dos primeiros jogos do time brasileiro, a partida no Estádio Ahmad bin Ali contará com um grande público. A expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores estejam no local. Até o início da tarde desta segunda, mais de 37 mil ingressos foram comercializados. A capacidade máxima do estádio, inaugurado em 2020 para a Copa de 2022, é de 45 mil torcedores.

Primeiros jogos do Flamengo no Mundial

O Flamengo já disputou dois jogos no Estádio Ahmad bin Ali neste Mundial, contra Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito. A soma dos dois públicos não passa de 16 mil torcedores.

No primeiro jogo, que o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta, cerca de sete mil torcedores acompanharam a vitória. Já no segundo compromisso, o público foi de 8.368. Inicialmente, os organizadores da competição esperavam que ambos os jogos tivessem mais de 10 mil torcedores em cada, o que não aconteceu.

Alto custo da viagem explica

Um dos principais motivos para o "esvaziamento" no início Mundial passa pelo alto gasto financeiro. A viagem de São Paulo para Doha, por exemplo, custa cerca de R$ 15 mil. Além das passagens, o valor das diárias em hotéis também assustam.

Por outro lado, os preços dos ingressos não foram altos para os primeiros jogos: R$ 30 e R$ 80. Já para a decisão, os bilhetes estão sendo comercializados por R$ 80 e R$ 380.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

