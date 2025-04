Varela comenta chances na esquerda e condições de Alex Sandro e Ayrton Lucas no Flamengo

Guillermo Varela teve mais uma oportunidade de atuar pela lateral esquerda do Flamengo neste sábado (19), no empate em 0 a 0 com o Vasco, pela quinta rodada do Brasileirão. Lateral-direito de origem, o uruguaio tem sido improvisado na ala oposta e precisou entrar no lugar de Ayrton Lucas, que sentiu dores no segundo tempo. O titular Alex Sandro lida com edema na coxa.

Após a partida no Maracanã, Varela comentou as condições físicas dos companheiros. Segundo ele, Ayrton sentiu cãibras, e Alex Sandro ainda é dúvida para o duelo com a LDU, na próxima terça-feira (22). Porém, a depender do camisa 2, ele está pronto para jogar do lado esquerdo

— Eu sei que o Alex Sandro está machucado, esperamos que ele esteja pronto também. O Ayrton foi só uma cãibra. Mas se eu tenho que jogar ou ajudar o time pela esquerda, eu vou fazer, mas agora está ele. Vamos ver como vai ser a recuperação dele e, se ele não estiver pronto, tem que jogar pela esquerda (risos) — declarou o lateral.

Varela foi questionado sobre diferenças no estilo de jogo ao atuar pela direita ou pela esquerda. O uruguaio não rechaçou a possibilidade de atacar mais quando está invertido, mas atribuiu o fato à situação de jogo do Flamengo.

— Pode ser (que eu seja mais ofensivo pela esquerda). Também a instância do jogo precisava que eu desse passagem, então, eu fui mais para cima. Mas tanto pela direita quanto pela esquerda é a mesma coisa — disse o jogador.

Desempenho do Flamengo contra o Vasco

Sobre a atuação do Flamengo no 0 a 0 com o Vasco, Varela avaliou que o Rubro-Negro foi superior na partida, sobretudo no segundo tempo.

— Tivemos algumas chances de fazer gols. No primeiro tempo, eles também. Mas no segundo tempo eu acho que foi tudo nosso. Tentamos até o final de converter o gol, mas não saiu — declarou o uruguaio.

