Melhor jogador, decepção, reforços… Torcedores opinam sobre início de 2024 do Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a conquista do Campeonato Carioca, o Flamengo encerra o primeiro ciclo de 2024 com sucesso. Após sair de 2023 sem títulos, o Rubro-Negro dá esperanças ao seu torcedor na temporada.

No canal de WhatsApp do Lance! do Rubro-Negro, os fãs puderam fazer um balanço sobre o trabalho que vem sendo feito nesse início de ano. Os inscritos definiram o melhor jogador, a decepção, onde a equipe precisa melhorar e muito mais.

MELHOR JOGADOR

Com cerca de 54% dos votos, Pedro foi eleito o melhor jogador do Flamengo na temporada nesse início de 2024. O centroavante encerrou o Campeonato Carioca com a artilharia devido aos 11 gols marcados. Além disso, o camisa nove balançou as redes na estreia da Libertadores.

Na segunda colocação, Arrascaeta ficou com 34% dos votos dos torcedores, enquanto De La Cruz, principal reforço da equipe de Tite na temporada, ficou com a 3ª colocação. Os uruguaios estão com moral alta.

DECEPÇÃO

Segundo os flamenguistas, Gabigol é a grande decepção do clube em 2024 com 77% dos votos. O camisa 10 marcou apenas dois gols nesse início de ano, mas foi suspenso por conta de uma tentativa de fraude em exame antidoping e tem seu futuro no Ninho do Urubu incerto.

Na vice-liderança, Luiz Araújo ficou com apenas 17% dos votos, enquanto Bruno Henrique foi o menos escolhido. O ídolo da Geração 2019 foi o autor do último gol do Flamengo no Campeonato Carioca, embora não esteja conseguindo ter muitos minutos.

O QUE PRECISA MELHORAR?

Embora o Rubro-Negro viva uma grande fase na temporada, os torcedores alertam para o que pode melhorar em 2024. Com 66% dos votos, os fãs elegem que o planejamento para o ano precisa melhorar. Nos próximos meses, a equipe tem compromissos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Na segunda colocação, o entrosamento da equipe foi o segundo ponto a ser reforçado, apesar do time ter tido o melhor ataque e defesa do Cariocão. O elenco e o técnico não foram alvos dos fãs.

POSIÇÃO QUE PRECISA DE REFORÇOS

Apesar de um elenco caro, os flamenguistas decidiram que o clube precisa reforçar o setor das laterais com 59% dos votos. Em 2024, o Rubro-Negro contratou Viña para o lado esquerdo, mas segue carente pelo setor direito. O elenco perdeu Matheuzinho e segue com Varela e Wesley.

Na sequência, os fãs pediram reforços para o setor de ataque. O plantel não conta com Gabigol por tempo indeterminado, mas foi atrás de Carlinhos, que foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. No entanto, os torcedores não parecem tão felizes com o movimento e querem mais.

TITE

O comandante está com muita moral com os flamenguistas por conta de um 2024 invicto até o momento. Com 81% dos votos, Tite é muito bem avaliado dentre os torcedores, embora uma parte menos acredita que o treinador precisa de mais tempo para desenvolver seu trabalho.

O QUE ACHA DO FLAMENGO ATÉ AGORA?

Após um 2023 decepcionante, o desempenho e os resultados do Flamengo na temporada são considerados acima do esperado para 76% dos votantes. A equipe virou a chave e pode ser considerado o time a ser batido no Brasil.

Para 21% das pessoas, o Rubro-Negro faz um 2024 dentro do esperado. O clube é o que possui maior investimento dentre os rivais do Rio de Janeiro e era tratado como favorito no torneio. Apesar 3% disseram que a campanha é decepcionante.