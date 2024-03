Melhor defesa do Brasil, Flamengo encara duas provas na final do Carioca contra um grande ataque

Flamengo tem três dias de descanso antes de focar na decisão do Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Classificado para a decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo aguarda o resultado entre Nova Iguaçu e Vasco para conhecer seu adversário na final. Melhor defesa do Brasil com apenas um gol sofrido, o Rubro-Negro terá dois jogos contra um dos grandes ataques que avançar da semifinal.

O Carrossel da Baixada é a única equipe em 2024 que pode se gabar por ter furado a defesa do Rubro-Negro. No entanto, é preciso levar em consideração que o Mais Querido atuava com uma equipe alternativa, enquanto o elenco principal estava realizando pré-temporada nos Estados Unidos.

Ainda assim, o Nova Iguaçu encerrou a Taça Guanabara com o 4º melhor ataque da competição (18 gols marcados) atrás apenas do Flamengo, Vasco e Botafogo. Mas na temporada, o time dirigido por Carlos Vitor já balançou as redes de seus adversários em 27 oportunidades ao longo de 14 partidas.

Por outro lado, o Vasco também foi uma pedra no sapato do Rubro-Negro tendo arrancado um empate por 0 a 0 na Taça Guanabara. Um resultado que poderia ter sido bem diferente caso Vegetti tivesse tido um pouco mais de sorte em algumas das oportunidades que estiveram ao alcance do atacante.

Segundo melhor ataque da primeira fase do Campeonato Carioca com 20 gols marcados, o Cruz-Maltino também possui os mesmos 27 gols em 2024 que o Nova Iguaçu. Independentemente de quem avançar, o Flamengo terá dois testes e tanto. Ainda mais que não haverá vantagem de dois resultados iguais no placar agregado, como foi na semifinal.

Depois do empate contra o Fluminense, Tite justificou a atuação de seus jogadores abaixo da média por conta do desgaste físico de seus jogadores. E optou por não escolher adversário para a decisão, que será daqui a duas semanas.

- Os dois fizeram por merecer. Eu vou sentar e não vou torcer para ninguém. O padrão de análise é independente do tamanho de adversário. Independente de quem for, a gente vai analisar o que acontece dentro de campo e tentar anular e aproveitar o que oferecerem para gente.

Nesse sentido, o elenco do Flamengo receberá três dias de folga para que os jogadores possam descansar. Uns terão compromissos na Data Fifa, mas outros estarão à disposição do treinador a partir de quarta-feira (20) com o objetivo de recolocar o Rubro-Negro no topo do Rio de Janeiro.