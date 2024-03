Flamengo e Fluminense empatam em jogo truncado; Rubro-Negro vai à final do Carioca

Jhon Arias e De La Cruz disputam a bola no Fla-Flu (Foto: PaulaReis / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 23:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Fluminense não sairam do zero a zero neste domingo (16), no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Pedro chegou a balançar as redes ainda na primeira etapa, mas o gol foi anulado por falta, após revisão no VAR. Com o resultado de 2 a 0 conquistado na ida, o Rubro-Negro está classificado para a final do estadual pelo sexto ano consecutivo.

O Fla-Flu deste domingo foi bastante truncado, com muitas faltas de ambos os lados. Prova disso foi o alto número de cartões amarelos: nove no total, sendo três para o Flamengo e seis para o Fluminense (além de Fernando Diniz, também amarelado). Na bola, o Tricolor controlou a posse de bola e chegou a ser superior ao Rubro-Negro, que apostou nos contra-ataques e pouco levou perigo.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O jogo começou movimentado, com ambas equipes marcando alto e dificultando a saída de bola adversária. O Flamengo passou a levar maia perigo, até que Pedro marcou aos 30'/1ºT. No entanto, o VAR indicou falta de Luiz Araújo em Keno na origem da jogada, confirmada pelo árbitro após revisão. Depois disso, o Rubro-Negro pouco construiu e viu o Fluminense controlar a bola.

No segundo tempo, a partida seguiu no mesmo ritmo do final da primeira etapa. O Tricolor ocupou o campo de ataque e teve a posse de bola, levando perigo a Rossi algumas vezes. O Flamengo apostava no contra-ataque, mas não conseguiu construir chances claras. Ao fim, nenhuma das equipes conseguiu ser efetiva e chegar ao gol.

Luiz Araujo faz falta em Keno em lance que gerou gol anulado do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Com a classificação para a decisão, o Flamengo aguarda o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco para conhecer o seu adversário na final do Campeonato Carioca. O jogo de ida acontece no domingo (31). Enquanto isso, o Fluminense terá semanas livres para se preparar para a estreia da Libertadores, em abril.