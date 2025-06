Pai de jogador do Flamengo cria projeto para guiar familiares de atletas de base

A carreira de um jogador de futebol até chegar ao profissional envolve muitos percalços. Uma decisão errada pode acabar gerando um efeito devastador para um atleta, em especial nas divisões de base. É por isso que, pensando em orientar os pais a tomarem as melhores decisões para os filhos, Wellington Silva, pai do meia Victor Hugo, do Flamengo, criou o projeto "Pais de Jogadores".

Com palestras, podcasts e mentorias, o programa vem crescendo e alcançando cada vez mais o público nos últimos meses. Inspirado pelas próprias decisões, estruturas e a forma como conduziu a carreira do filho no passado, Wellington ajuda centenas de pais de jogadores a conscientizá-los sobre os desafios de quem quer alcançar o futebol de elite.

- O projeto surgiu no momento em que o Victor Hugo subiu para o profissional (do Flamengo). Muitos pais de jogadores da base, que já conheciam a gente, começaram a me procurar para pedir aconselhamentos, orientações, como conduzir a carreira de seus filhos. Eles viam a forma como eu conduzia a carreira do Victor Hugo. Comecei a aconselhar eles com dicas, orientações... muitos traziam dicas para resolver alguns problemas específicos. Foram problemas que vivi no passado e consegui ajudá-los com a maior facilidade. Conforme fui ajudando essas pessoas, eu pude lançar esse projeto de forma oficial. Depois disso surgiram palestras, mentorias e consultorias. Com a palestra eu consigo juntar mais pessoas, através de escolinhas, clubes, projetos sociais - explica Wellington Silva.

- Eu tenho conseguido ajudar muitos pais de jogadores da base com muita facilidade porque tudo que eles estão passando ou vão passar eu já passei. São muitas dúvidas, incertezas e muitas dificuldades de tomar decisão. Eu sei que muitos pais tomam decisões erradas. É por isso que eu me motivo para ajudá-los, para orientá-los. Sei que uma decisão errada pode acabar com a carreira de um filho. Qualquer decisão quem toma são os pais, já que são responsáveis pelo filho menor de idade. Se você for bem orientado, você toma decisão que faz a carreira do filho decolar. Nessas palestras eu consigo abrir a cabeça dessas pessoas e mostrar a elas como funciona as divisões de base. Não adianta ficar trocando de clube toda hora caso o filho não receba uma oportunidade. Não é assim. O importante é deixar o atleta "no bolo", deixando seu filho ser formado e buscando alcançar o espaço dele, seja como reserva ou titular. Todas as orientações que passo para os pais são em cima de decisões que eu tomei com meu filho no passado. A vida de pai de jogador é muito difícil. Muitas vezes ele tem que abrir mão de um trabalho, de uma vida social. Não é fácil. Mas, se tudo ocorrer direito, vale a pena no final - completou.

Através da página @paisdejogadores_ no Instagram, Wellington mostra mais sobre o trabalho e como funciona o projeto. Como jogador do Flamengo, Victor Hugo conquistou os títulos da Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Carioca.

