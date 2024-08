Meia Flamengo, Pulgar publica foto de tornozelo e ironiza VAR; veja imagem

Pulgar deixou o campo de Flamengo x Palmeiras com o tornozelo machucado (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 00:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Volante do Flamengo, Pulgar recebeu uma dura entrada de Raphael Veiga no confronto com o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O lance foi alvo de reclamação dos dirigentes do Rubro-Negro, que cobraram a expulsão do meia do Verdão.

➡️ Clique para ver mais notícias sobre o Flamengo

Nas redes sociais, o atleta publicou uma imagem de como ficou o seu tornozelo ao fim da partida. Além disso, o meia postou uma mensagem ironizando a atuação da arbitragem, que deu falta e cartão amarelo para o advesário.

- Vamos lá, não foi nada - disse o atleta.

Na próxima quarta-feira (7), o Flamengo visita o Palmeiras em busca de uma vaga nas quartas de final da competição mata-mata. O Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

Pulgar publicou foto de seu tornozelo ao fim de Flamengo x Palmeiras (Reprodução)