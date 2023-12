Pode escolher a função. A versatilidade do jovem o permite transitar por várias áreas do campo, o que daria a Tite mais opções para composição de elenco. Canhoto, Matheus esbanja qualidade e, inclusive, foi destaque no jornal inglês "The Guardian", em setembro de 2022. Na ocasião, o veículo elegeu as 60 maiores promessas do mundo nascidas em 2005.