De La Cruz é o grande foco do Flamengo desde a última janela de transferências. O Rubro-Negro tentou a contratação do uruguaio no meio de 2023, mas não avançou em um acordo com o River Plate, que exigia o pagamento da multa recisória, fixada em 16 milhões de dólares. Agora, com o início da nova temporada se aproximando, o Fla já trabalha com a possibilidade de arcar com o valor integral.