O entendimento do Flamengo é de que o empréstimo do jogador ao Bragantino importante para seu amadurecimento e que ele será útil em 2024. Pelo Bragantino, Matheus Gonçalves participou de 13 jogos, sendo quatro como titular, e deu uma assistência. Já com o atacante, a equipe se reapresenta no dia 8 de janeiro (segunda-feira), no Ninho do Urubu.