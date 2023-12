O contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo se encerra no dia 31 de dezembro de 2023, e as partes ainda não chegaram a um acordo pela renovação. Enquanto Rubro-Negro e meio-campista não se acertam, rivais monitoram a situação e desejam contar com o craque. Recentemente, foi publicado pelo jornal O Globo o interesse do Botafogo no camisa 7 da Gávea. Além disso, o nome do meia também circula nos bastidores do Internacional.