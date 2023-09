Com a demissão de Jorge Sampaoli, ficou sob responsabilidade de Mário Jorge a missão de comandar o Flamengo contra o Bahia, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com vitória do Rubro-Negro, que voltou a vencer após duas jornadas na competição. O interino falou em retomada de confiança e destacou a qualidade do grupo.