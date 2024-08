(Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:28 • Rio de Janeiro

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, reagiu ao encontro de Gabigol com Leila Pereira, onde o jogador cumprimentou a presidente do Palmeiras com um "beijo". A situação ocorreu pouco tempo antes da partida do Rubro-Negro contra o Verdão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (31) no Maracanã.

- O Gabriel é um jogador muito educado e faz isso em todos lugares. - disse Marcos Braz, em tom descontraído na zona mista do Maracanã.

Apesar do bom humor de Marcos Braz, a situação entre Flamengo e Gabigol segue sem desfecho. No entanto, o Palmeiras é um dos clubes interessados para contratar o atacante

O camisa 99 tem contrato até dezembro de 2024, e recusou a proposta renovação contratual por uma temporada, mais uma valorização salarial, feita pela diretoria. O principal motivo do imbróglio entre as duas partes, é o tempo de contrato proposto, visto que o brasileiro deseja cinco anos.

Flamengo e Palmeiras fazem o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil na quarta-feira (7). A bola vai rolar às 20h, no Allianz Parque. Gabigol esteve no banco na primeira partida e entrou no segundo tempo.