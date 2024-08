Alex Sandro, lateral-esquerdo da Juventus, entra na mira do Flamengo. (Foto: AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 20/08/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro

Após o sorteio dos confrontos das quartas da Copa do Brasil, nesta terça-feira (20), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Marcos Braz falou sobre as movimentações do mercado do Flamengo após a epidemia de lesões que o Rubro-Negro tem enfrentado nos últimos jogos. Confira no player abaixo:

Com a lesão de Matías Viña, que deve ficar fora dos gramados por cerca de um ano, o vice-presidente admitiu ter procurado por Alex Sandro, lateral-esquerdo da Juventus.

– É um jogador que o Flamengo queria entender como estão as condições dele, se teria interesse de voltar ao Brasil. É um jogador que fez carreira durante muito tempo lá fora. A gente não tem nada próximo, mas o Flamengo está no mercado. Flamengo vai contratar jogador que possa solucionar nossos problemas.

O lateral de 33 anos já atua pela Juventus por nove temporadas, e é conhecido de Tite por convocações para a Seleção Brasileira. Alex Sandro esteve na Copa do Mundo de 2022 e foi campeão da Copa América em 2019. Na Itália, conquistou 11 títulos.

O Flamengo tem sofrido com lesões de jogadores importantes nas últimas semanas. Já são cinco que integram o departamento médico: Matías Viña, Cebolinha, Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Para suprir essas ausências, o dirigente afirmou que o clube está se posicionando do mercado e em busca de reposições para esses desfalques.

– Não precisa botar pressão. A gente entende a torcida querer reforços, mas a gente tem que entender que na última semana a gente teve que fazer uma remodelação por razões óbvios. No jogo passado, tínhamos sete jogadores contundidos. Tem pessoas que entendem como fatalidade, e outras, covardemente, acham que isso é questão de planejamento. Chegar até as lesões que a gente teve de rupotura de tendão, ruptrura de ligamento, é uma fatalidade que a gente tem que estar preparado para essas situações, e é o que o Flamengo tá fazendo, se posicionando no mercado para tentar minimizar esses problemas que a gente teve.