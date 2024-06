Copiar Link

Escrito por João Brandão e Rafael Oliva • Publicada em 02/06/2024 - 19:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, esclareceu boatos sobre a contratação de um trio de reforços de peso para o clube: o meia Oscar, o lateral Danilo e o atacante Michael. Segundo o dirigente, não há negociações em andamento com os respectivos atletas.

De acordo com Marcos Braz, nunca houve proposta do Flamengo por Oscar, Danilo ou Michael. Contudo, isso não anula que, no futuro, o Rubro-Negro possa tentar uma investida.

Oscar é nome recorrentemente falado no Flamengo (Foto: Karim Jaafar/AFP)

— Não tem nada, nunca teve. Nem de Danilo e nem de Oscar. Todo jogador que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre vê. É muito ruim falar que tem interesse ou não. O que posso dizer é que nunca teve nada em relação a esses jogadores, que são grandes jogadores. (Michael) Também não teve nada, absolutamente nada. Não vou ficar repetindo para a imprensa que não tem nada, porque em tese, em algum outro momento, acontece ou se inicia algo. A gente procura, nesses momentos, não se posicionar — disse.

Em fim de contrato com o Shanghai Port, da China, Oscar já teve negociações com o Flamengo nos últimos anos, mas não houve acordo. O jornal chinês "Sohu" noticiou que o meia teria acertado com o Rubro-Negro para atuar na equipe a partir de julho, quando estará livre no mercado.

Enquanto isso, Danilo ainda tem contrato com a Juventus, da Itália, até junho de 2025. Michael é considerado negociável no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pode sair para que o clube abra novas vagas de estrangeiros.

Danilo, lateral da Seleção (Foto: Joilson Marconne/CBF)