Maior ídolo do Flamengo, Zico ganha estátua no bairro de Quintino

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 23/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

A partir deste sábado, o bairro onde nasceu Zico passará a ter uma estátua para homenagear o maior ídolo da história do Flamengo. Um monumento em tamanho real do ex-jogador será inaugurado na praça Quintino Bocaiúva, no bairro de Quintino, na zona norte do Rio.

Zico irá participar da inauguração, que está marcada para às 9h30. A escultura foi criada por Mario Pitanguy, mesmo artista responsável pelas estátuas do ídolo vascaíno Roberto Dinamite, instalada em São Januário, e do piloto Ayrton Senna, que fica em frente ao Copacabana Palace.

"É uma honra e uma emoção imensa criar a estátua de Zico, um verdadeiro ícone do futebol e um orgulho para o Flamengo. Capturar a essência do Galinho em forma de arte é uma realização que levará sua lenda a todos os fãs para sempre", ressaltou Pitanguy.

A homenagem a Zico é uma iniciativa da gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação. A estátua havia sido anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), em março do ano passado. Pitanguy levou cerca de quatro meses para esculpir a estátua. Ela foi feita em seu ateliê, que fica no bairro de Santo Cristo.

Além do monumento que será inaugurado em Quintino, Zico já recebeu homenagens semelhantes do próprio Flamengo - ele tem uma escultura na sede da Gávea -, do Museu de Cera do AquaRio, e também do Kashima Antlers, clube japonês onde atuou na década de 1990 e é até hoje reverenciado.