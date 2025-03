Tentando defender o título conquistado no ano passado, a equipe sub-20 do Flamengo conseguiu mais uma vitória importante ao fazer 3 a 1 no Danubio, do Uruguai, na noite desta terça-feira (4), no estádio Carfem, em Ypané, Paraguai. Felipe Teresa, Iago e Da Mata marcaram para o time carioca, enquanto Roldán descontou para os uruguaios. Após o fim do jogo, por causa de uma confusão causada por provocação entre os jogadores, Iago levou vermelho e será desfalque na terceira rodada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com o resultado, o Flamengo é líder isolado do Grupo A, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Classificam-se para as semifinais os campeões de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado. O campeão do Grupo A (de além de Flamengo e Danubio, tem os já eliminados Olimpia e O'Higgins) enfrenta o melhor vice de grupo. E os vencedores dos grupos B e C fazem a outra semifinal. A competição é disputada nas cidades de San Lorenzo e Ypané, no Paraguai.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, as duas equipes desperdiçaram pelo menos uma chance clara de gol cada uma. Aos 35 minutos, o Flamengo saiu jogando mal, e Luciano aproveitou e saiu em velocidade sozinho, mas de frente para o goleiro Lucas, apenas chutou fraco para a defesa. Logo em seguida, foi a vez o time rubro-negro. Guilherme bateu da linha da área, mas a bola tocou a trave e passou em cima linha do gol. O goleiro Martinez afasta, mas a bola sobrou para Daniel Sales, que tocou para Rayan marcar. O árbitro apitou falta no arqueiro do Danubio e não validou o gol.

continua após a publicidade

O Flamengo voltou do intervalo mais objetivo e abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Em boa jogada, Rayan lançou Daniel Sales do lado direito, e ele tocou de primeira para Felipe Teresa completar de canhota para o gol. Aos 17, o time uruguaio empatou com Roldán, de falta, em lance muito contestado pelos jogadores brasileiros. Mas aos 25, em cobrança de um pênalti, Iago bateu forte e desempatou para o Flamengo. E em cobrança de falta de Guilherme, aos 34, Felipe Lima desviou de cabeça na entrada da área, e Da Mata completou para fechar o placar.

O que vem por aí para o Flamengo sub-20?

O Flamengo sub-20 só volta a entrar em campo na próxima sexta (7), pela última rodada da fase de grupos, quando enfrenta o O'Higgins, no estádio Carfem. No mesmo dia e horário, Olimpia e Danubio se enfrentam no Gunther Vogel.

continua após a publicidade