A vitória do Flamengo por 2 a 1 diante do Mirassol no sábado (9) contou com mais uma grande atuação de Arrascaeta. O camisa 10 do time carioca, além de mostrar muita qualidade com a bola nos pés em jogadas individuais, deu uma linda assistência para o gol de Gonzalo Plata, o segundo do triunfo. O passe aumenta ainda mais a alcunha de garçom do uruguaio.

Arrascaeta é o líder de assistências do Brasileirão desde o início dos pontos corridos (2003). Com passagens por Cruzeiro e Flamengo, o meia tem 75 passes para gol, com Everton Ribeiro, ex-jogador do time carioca, na cola com 69.

Arrascaeta está próximo da marca de 100 assistências pelo Flamengo

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta já deu 98 assistências para os seus companheiros. A apenas dois passes para gol para chegar a 100, ele está atrás apenas de Jarbas (100), Júnior (135) e Zico (185).

Gonzalo Plata enaltece passe de Arrascaeta em gol do Flamengo

Após a partida contra o Mirassol, Gonzalo Plata comentou o passe que recebeu de Arrascaeta, enaltecendo a qualidade do companheiro.

- E sobre o Arrascaeta, todos sabemos a magia que ele tem. Eu só me movimentei, não sabia se ele ia chutar ou não, porque ele vê muitas coisas dentro da área. Confiei em mim, confiei no Arrascaeta também, me movimentei e, graças a Deus, pude marcar - disse o equatoriano.

Gonzalo Plata comemora gol do Flamengo com Arrascaeta (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Uruguaio também vive fase artilheira

Não é apenas de assistências que vive Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea é o artilheiro da equipe nesta temporada. Em 38 jogos em 2025, o meio-campista marcou 14 gols. Somados com as nove assistências neste ano, ele soma 23 participações diretas em gols.

No Brasileirão, Arrascaeta é o vice-artilheiro com 10 gols. Kaio Jorge, do Cruzeiro, lidera com 13.

Confira números de Arrascaeta na partida contra o Mirassol

🅰 1 assistência

🔑 4 passes decisivos (!)

✅ 82% acerto no passe

👟 4 finalizações

💪 8/13 duelos ganhos (!)

🆚 2 desarmes

