Filipe Luís detalha como reforços podem jogar no Flamengo

Os torcedores do Flamengo estavam na expectativa pela estreia de Jorge Carrascal na partida contra o Mirassol neste sábado (9). O colombiano, no entanto, não saiu do banco de reservas. Após a partida no Maracanã, o técnico Filipe Luís detalhou o motivo pelo qual não colocou o jogador em campo.

- É um jogador com talento e qualidade gigante. Vimos nessa semana. Hoje estava seguro de colocá-lo no lugar do Arrascaeta, mas senti naquele momento que a equipe necessitava pressionar o Mirassol. Ele ainda não tem os detalhes micros de pressão, enquanto o Bruno Henrique tem - iniciou Filipe Luís.

Saúl e Carrascal durante aquecimento no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Tenho esperança que será ídolo do clube nos próximos anos. O torcedor vai ficar encantado pelo quão bem ele trata a bola. Eu o vejo na mesma do Arrascaeta, mas pode jogar aberto. Ele pode jogar nas quatro posições do ataque. Vai ser um jogador importantíssimo para nós - completou.

Filipe Luís também explica como pretende utilizar Saúl

Outro reforço desta janela de transferências que não entrou em campo contra o Mirassol foi Saúl. Filipe destacou a polivalência do espanhol. Além disso, também citou a função em que pretende utilizar o jogador com mais frequência.

- O Saúl é um jogador que é polivalente, joga em todas as partes do meio-campo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou até de atacante, mas hoje pelas necessidades que a equipe apresenta pela composição do elenco. Eu vejo ele como, para essa posição que estava o Gerson e agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá, que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde foi, onde ele melhor rendeu - iniciou.

Saúl durante disputa de pênaltis entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição, ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença, mas com certeza hoje era uma das opções minhas para o banco na substituição de um dos dois volantes. Se precisasse, né? É claro que ele não tem, como eu falei, o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção que ele venha treinando mais na frente, então tentei segurar um pouco essa substituição hoje dos dois e também do Victor Hugo, que estava no banco como opção de volante - completou.

