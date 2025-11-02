O atacante Samuel Lino, do Flamengo, tem sido criticado em função de atuações abaixo do esperado por parte da torcida, especialmente quando comparado ao valor que foi investido pelo clube para tê-lo no elenco. Contratado por mais de 140 milhões de reais – o maior valor da história rubro-negra –, o jogador diz acreditar em seu trabalho e no processo, garantindo que não perdeu a confiança.

No último sábado (1), na vitória por 3 a 0 contra o Sport, Lino foi peça importante no plano de jogo do Filipe Luís, contribuindo com uma assistência para o primeiro gol de Bruno Henrique, que abriu o placar da partida.

— Estou feliz por ter ajudado a equipe, não perdi minha confiança. Eu tento, eu busco, eu trabalho muito. E não foi porque eu passei algum período sem melhorar meus números que eu deixei de ser quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa, um jogador muito bom, com confiança. Hoje apareceu e eu continuo confiante. Como eu falei, é um processo muito longo. O que eu quero mais é só desfrutar desse processo — comentou Samuel Lino, em entrevista na zona mista.

🔢 Veja números do jogador contra o Sport

Confira, com números do Sofascore, a atuação do atacante na vitória contra o Sport, por 3 a 0.

🕐 Minutos jogados: 90'

🅰️ Assistências: 1

🅿️ Passes certos: 39/48 (81%)

⬆️ Passes longos: 2/2 (100%)

🦶 Finalizações: 2

🥅 Finalizações no gol: 1

💨 Dribles certos: 1/4 (25%)

💪 Faltas sofridas pelo jogador: 3

🔁 Desarmes ganhos: 1/2 (50%)

📈 Recuperações de bola: 8

⚔️ Duelos pelo chão ganhos: 6/11 (54%)

🗣️ Lino também projetou a final da Libertadores e falou sobre 'revanche'

O atacante também falou sobre a vindoura final da Libertadores, a ser disputada entre Flamengo e Palmeiras, no dia 29 de novembro. Na entrevista, o atleta elogiou a equipe e o comando de Abel Ferreira, afirmando que será uma partida muito difícil, mas que o rubro-negro foca, agora, no Brasileirão, antes de voltar as atenções à "revanche" na busca do tetracampeonato.

— A equipe do Palmeiras é uma equipe muito forte. [O Abel Ferreira] é um treinador que trabalha bem a sua equipe e tem o seu modelo de jogo muito bem fincado no time deles. Vai ser um jogo difícil. Para mim, uma das maiores finais dos últimos tempos da Libertadores. A gente vai trabalhar esse tempo no Brasileiro, pensando só no Brasileiro, depois vamos pensar na Libertadores. Vai ser um grande jogo e revanche, essas coisas, vamos ver depois — finalizou o jogador.