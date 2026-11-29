O técnico Leonardo Jardim voltou a ser questionado sobre seu futuro no Flamengo. Após o empate por 2 a 2 com o Coritiba, neste domingo (29), o treinador português declarou seu carinho pelo clube carioca e afirmou que vem conversando com a diretoria. No entanto, ressaltou que o assunto está restrito aos envolvidos. Além disso, também falou sobre notícias de procura por técnicos.

— Eu tenho a felicidade de ter uma diretoria, com Bap e Boto, muito próxima, com quem me comunico e falo sobre tudo. Por isso, se tive que falar alguma coisa, foi com eles dois. Como diz o lema do Flamengo: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Perguntem outras coisas, porque esse assunto está fechado — disse Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim em Coritiba x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Eu não olho essas informações (sobre o Flamengo procurar um técnico). Se eu fosse me preocupar com as notícias, o Jardim já tinha sido demitido em outubro, em julho. Não serve para o Flamengo. As pessoas não querem o Jardim. Há uma minoria que quer que eu fique, mas a maioria não quer. Se eu estivesse preocupado com isso, nem dormiria. Graças a Deus, eu durmo muito bem e estou tranquilo com o que tenho feito — completou, em outro trecho.

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Entenda a situação de Leonardo Jardim no Flamengo

A situação do técnico é uma das principais pendências do planejamento rubro-negro para 2027. Embora tenha contrato até dezembro do próximo ano, o vínculo prevê uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Após a conquista do Brasileirão, Jardim também evitou garantir sua permanência.

Na ocasião, o português explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, caso exista interesse das duas partes. Dessa forma, mesmo com o título brasileiro, a continuidade do treinador ainda precisa ser discutida com a diretoria.

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Gestão de elenco contra Coritiba e Chapecoense

No empate deste domingo, Jardim rodou o elenco e deu oportunidades a nomes como Andrew, Vitão e Freitas. A tendência é que o treinador repita a estratégia contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira, quando o Flamengo receberá a taça do Brasileirão.

— O jogo de hoje e da quarta-feira é difícil de preparar. A festa foi grande com a torcida, com as famílias, e todos aproveitaram esse momento da vitória. Hoje aproveitamos para fazer uma gestão de atletas. Com certeza colocamos alguns jogadores que são menos utilizados para sentir o Flamengo, a responsabilidade que é jogar nesse nível e depois ter um resultado que dá continuidade à nossa invencibilidade. O Flamengo é a equipe que joga o melhor futebol, faz mais gols, fez mais pontos, assume mais o jogo e isso tem que ser valorizado. Vão dizer que sofre mais, mas é o cobertor curto. Eu prefiro sofrer mais e ter um futebol mais propositivo — analisou o treinador português.

Veja outras respostas de Jardim após Coritiba x Flamengo

Contribuição com Samuel Lino

"Sinceramente, minha contribuição eu não sei. Elogios próprios não gosto de fazer. O Lino foi o jogador do ano no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho dúvida de que essa música que cantaram hoje para o Lino, pela campanha que ele fez, não era a mesma que cantavam para o Lino quando cheguei aqui. O som era diferente e vocês sabem melhor que eu."

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Quem aproveitou a melhor chance

"Todos eles aproveitaram. O Freitas, o Vitão, o Andrew, o João Vitor e o Valencia. Todos eles aproveitaram e sabiam que dificilmente iriam jogar 90 minutos porque não tinham ritmo de jogo, exceto o goleiro. Por isso, demos menos tempo para que pudessem jogar de forma competitiva."

Valencia

"O Valencia entrou. Sabia que não tinha muito ritmo. Jogou 30 e poucos minutos, ainda é um pouco envergonhado. É um jogador com uma qualidade técnica muito grande. Infelizmente ou felizmente, ele veio para substituir o Plata, mas o vai e vem do Plata fechou um pouco o espaço dele. Acredito que, no futuro, com uma temporada longa, com Carioca, tendo todos os desafios, ele vai jogar e vai ter esse volume."

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Dyogo deve receber chance contra a Chapecoense

"A minha prioridade do jogo com a Chapecoense é ganhar, com certeza. Fazer um bom jogo em casa e também fazer todo este grupo campeão. E o único que ainda não é campeão é o Dyogo. Porque todos os outros, mesmo o Johnny, o João Victor, todos os outros já são campeões porque foram utilizados no campeonato. Se tudo correr dentro da expectativa, ele vai ser utilizado, seja no início, seja para entrar no jogo contra a Chapecoense."

Quedas na Libertadores e Copa do Brasil

"Vou responder isso assim... Sou fã de um sociólogo, que é o Edgar Morin, que fala da Teoria da Complexidade. A Teoria da Complexidade diz que a resposta não pode ser um ato isolado. O que vocês querem é uma resposta em ato isolado. Quer que a gente diga que todos passaram nos pênaltis, nós não passamos nenhuma, mas eles que chegaram à final. Ia ser uma resposta grossa e estava resolvido. Ficamos invictos, tivemos uma das melhores campanhas nos últimos anos, mas as equipes que chegaram às finais passaram nos pênaltis e conseguiram chegar lá. Mas eu acredito nessa teoria e acho que o ato isolado não corresponde 100% à verdade. Poderíamos ter jogado melhor, mas o fato de não termos chegado à final é por conta de os adversários terem passado nos pênaltis e nós, na nossa vez, não conseguirmos. Essa não é a resposta que os torcedores querem, mas o que eu vejo de forma isolada é isso. Não passamos porque não fomos competentes nos pênaltis."

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Média de idade do elenco

"Mais do que falarmos da média de idade, o importante é termos polivalência em todas as posições. Tivemos jogadores mais velhos que o ano passado, mas o Lino apareceu mais, o Carrascal apareceu mais, temos o Freitas, que é um jovem jogador... Temos Paquetá e Vitão, que vão melhorar. O importante é termos alternativas. O Flamengo é ter esse coletivo e ter um elenco capaz. Se disser que o Flamengo só vai ter 11 jogadores, aí não pode. Mas temos elenco. Uma equipe que já foi campeã ano passado, esse ano, e no futuro tem tudo para continuar. Ganha sempre o melhor nos pontos corridos. São 38 jogos e o melhor tem que se provar. O campeonato (de pontos corridos) é e sempre será a prova do que é melhor."

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