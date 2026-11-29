O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo, campeão antecipado do Brasileirão, para enfrentar o Coritiba neste domingo (29), às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do torneio. Para o jogo no Couto Pereira, o treinador promoveu mudanças importantes, já que não conta com alguns titulares, como Rossi e Léo Pereira. Andrew começa jogando no lugar do argentino, enquanto Vitão forma dupla de zaga com Léo Ortiz.

Na lateral esquerda, Ayrton Lucas entra no lugar de Alex Sandro, suspenso. Plata, com uma lesão no cotovelo esquerdo, e Bruno Henrique, com conjuntivite, não ficam à disposição. Léo Pereira está fora por conta de dores musculares, enquanto Rossi não viajou por opção técnica.

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Pedro é titular no ataque

Em busca da artilharia do Brasileirão, Pedro começa jogando. O camisa 9 está a um gol de Viveros, que lidera o ranking.

O Flamengo entra em campo com: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Paquetá e Luiz Araújo; Carrascal, Freitas e Pedro.

Boto e Leonardo Jardim, do Flamengo, no Couto Pereira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X FLAMENGO

🏆 Brasileirão - 37ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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