AO VIVO: acompanhe Coritiba x Flamengo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na tarde deste domingo
Coritiba e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Campeão antecipado, o Rubro-Negro entra em campo com o objetivo de ajudar Pedro a alcançar a artilharia do campeonato. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🔴AO VIVO: Coritiba x Flamengo
🗣️️ Diz aí, Bayer!
Gostei da escalação do Flamengo. Com o título garantido, Jardim roda o elenco e dá oportunidades a alguns jogadores. Andrew no gol, Vitão na zaga e Freitas no ataque. Boa chance para esses atletas aproveitarem. Clima leve, jogo gostoso de jogar. Arrascaeta e Samuel Lino começam no banco.— Lucas Bayer (@lucas_bayer_) November 29, 2026
Escalações
No time titular do Flamengo, muitas novidades, como Andrew, Vitão e Freitas.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Coritiba, pelo @brasileirao! #CFCxFLA https://t.co/PvfI9P286t— Flamengo (@Flamengo) November 29, 2026
O Coritiba também está definido.
🇳🇬📝 Escalados pro jogo contra o Flamengo. É a 37ª rodada do Brasileirão! #CFCxFLA #CoxaNoBrasileiro https://t.co/JNLtlOuQIy— Coritiba (@Coritiba) November 29, 2026
🟨 Jogadores pendurados
Para o jogo deste domingo, o Flamengo tem seis jogadores pendurados, pensando no jogo contra a Chapecoense: Bruno Henrique, Samuel Lino, Luiz Araújo, Vitão, Arrascaeta e Pedro.
Já o Coritiba, que encara o Palmeiras na quarta, tem uma lista extensa: Bruno Melo, Josué, Lavega, Pedro Rocha, Sebas Gómez, Tiago Cóser, Paulo Roberto e Vitor Tissi.
❌ Desfalques no Flamengo
Para a partida no Couto Pereira, o técnico Leonardo Jardim, que ainda não definiu seu futuro no Flamengo, não poderá contar com Léo Pereira, Bruno Henrique e Plata, que estão no departamento médico. Rossi, por opção técnica, também não fica à disposição. Alex Sandro, suspenso, completa a lista.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
✅ Bom retrospecto rubro-negro
Nos últimos dez confrontos entre os times, foram oito vitórias do Flamengo e apenas duas derrotas, com o primeiro revés registrado em 2017.
Delegação do Flamengo chega no Couto Pereira para enfrentar o Coritiba
A #Chegada do Mengo ao Couto Pereira! 🏟️🟥⬛️ #CFCxFLA https://t.co/dDL1XwIEM6— Flamengo (@Flamengo) November 29, 2026
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Com novidades no time titular, Flamengo define escalação para enfrentar o Coritiba
Leonardo Jardim promove mudanças na equipe para a partida no Couto Pereira
Rogério Ceni nega contato com o Flamengo e revela foco no Bahia para 2027
Campeão brasileiro pelo Rubro-Negro em 2020, técnico afirmou que não foi procurado
Com futuro em aberto, Jardim busca ampliar bons números pelo Flamengo
Campeão brasileiro, treinador português comanda o Rubro-Negro contra o Coritiba, pela penúltima rodada, neste domingo
Campeão, Flamengo encara Coritiba com missão de levar Pedro ao topo da artilharia
Jardim garantiu que o elenco vai ajudar o camisa 9 na reta final do campeonato
Atuação de João Gomes, ex-Flamengo, vira assunto na Inglaterra: 'Maravilhoso'
Jogador trocou de clube nesta temporada
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'
Treinador relembrou final da Libertadores de 2025
Andreas Pereira vira assunto após título do Palmeiras: 'Se livrou'
Alviverde conquistou o tetracampeonato sobre o Estudiantes
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão
Ex-Flamengo, Lincoln celebra acesso do Vila Nova à Série A: 'Tô em êxtase'
Atacante ganhou a confiança de Guto Ferreira nos jogos decisivos contra o Atlético-GO e conquistou o segundo acesso à elite do futebol brasileiro na carreira
Flamengo conhece calendário do Carioca de 2027; veja os jogos
Rubro-Negro está no Grupo A e estreia contra o Boavista
Flamengo provoca Palmeiras com vídeo de Pulgar durante final da Libertadores: 'Desfrutem'
Rubro-Negro publicou lances do volante chileno, incluindo atrito com Veiga na decisão continental de 2025
Escalação: Flamengo tem desfalques no time titular para enfrentar o Coritiba
Rubro-Negro visita o Coxa neste domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão
Análise: discurso de Bap sobre prioridade ao Brasileirão vira realidade no Flamengo
Diretriz estabelecida pela diretoria ganhou força dentro do clube e se traduziu em conquistas
Ferj define grupos e primeira rodada do Campeonato Carioca de 2027
Flamengo e Vasco ficam no Grupo A, enquanto Fluminense e Botafogo integram o Grupo B
TAS confirma que não julgará caso Marcos Rojo antes da final da Libertadores; entenda
Processo foi iniciado após a Conmebol rejeitar o pedido do Estudiantes para ter o jogador inscrito no torneio
Ex-Corinthians e Flamengo critica desigualdade nos cargos de liderança do futebol feminino
Patchy Toledo questiona a presença masculina em posições de comando e defende mudanças na distribuição de poder na modalidade
Flamengo terá jogo comemorativo pelos 45 anos do título mundial com presença de Zico
Galinho estará entre os ídolos presentes na partida, marcada para 13 de dezembro, em Fortaleza
De Fio a Lino Maravilha: a história da música que voltou a embalar a torcida do Flamengo
Canção composta após um gol contra o Benfica, em 1972, ganhou nova versão depois que o atacante garantiu o decacampeonato brasileiro
Campeão pelo Flamengo, Danilo alcança 34 títulos e se aproxima de marca de Pelé
Zagueiro chegou a 34 troféus na carreira após conquistar o Brasileirão de 2026