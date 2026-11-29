Coritiba e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Campeão antecipado, o Rubro-Negro entra em campo com o objetivo de ajudar Pedro a alcançar a artilharia do campeonato. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Couto Pereira para Coritiba x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

🔴AO VIVO: Coritiba x Flamengo

🗣️️ Diz aí, Bayer!

Gostei da escalação do Flamengo. Com o título garantido, Jardim roda o elenco e dá oportunidades a alguns jogadores. Andrew no gol, Vitão na zaga e Freitas no ataque. Boa chance para esses atletas aproveitarem. Clima leve, jogo gostoso de jogar. Arrascaeta e Samuel Lino começam no banco. — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) November 29, 2026

Escalações

No time titular do Flamengo, muitas novidades, como Andrew, Vitão e Freitas.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Coritiba, pelo @brasileirao! #CFCxFLA https://t.co/PvfI9P286t — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2026

O Coritiba também está definido.

🇳🇬📝 Escalados pro jogo contra o Flamengo. É a 37ª rodada do Brasileirão! #CFCxFLA #CoxaNoBrasileiro https://t.co/JNLtlOuQIy — Coritiba (@Coritiba) November 29, 2026

🟨 Jogadores pendurados

Para o jogo deste domingo, o Flamengo tem seis jogadores pendurados, pensando no jogo contra a Chapecoense: Bruno Henrique, Samuel Lino, Luiz Araújo, Vitão, Arrascaeta e Pedro.

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Já o Coritiba, que encara o Palmeiras na quarta, tem uma lista extensa: Bruno Melo, Josué, Lavega, Pedro Rocha, Sebas Gómez, Tiago Cóser, Paulo Roberto e Vitor Tissi.

❌ Desfalques no Flamengo

Para a partida no Couto Pereira, o técnico Leonardo Jardim, que ainda não definiu seu futuro no Flamengo, não poderá contar com Léo Pereira, Bruno Henrique e Plata, que estão no departamento médico. Rossi, por opção técnica, também não fica à disposição. Alex Sandro, suspenso, completa a lista.

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✅ Bom retrospecto rubro-negro

Nos últimos dez confrontos entre os times, foram oito vitórias do Flamengo e apenas duas derrotas, com o primeiro revés registrado em 2017.

Delegação do Flamengo chega no Couto Pereira para enfrentar o Coritiba

A #Chegada do Mengo ao Couto Pereira! 🏟️🟥⬛️ #CFCxFLA https://t.co/dDL1XwIEM6 — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2026

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