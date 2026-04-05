Flamengo instala rede em frente ao setor da torcida visitante no Maracanã

Quem estiver no setor destinado à torcida visitante em Flamengo x Santos no Maracanã não terá a mesma visão do torcedor rubro-negro que for ao estádio para o jogo deste domingo (5), a partir das 17h30. Isso porque uma rede foi instalada entre o campo e a arquibancada, prática que já vinha sendo adotada em outros estádios do Brasil, como o Allianz Parque, em São Paulo, e a Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Em jogos do Flamengo, a rede fica estendida no setor Sul do estádio, e nas partidas do Fluminense será aberta no setor Norte, sempre em frente ao espaço destinado à torcida visitante.

Nos últimos anos, a instalação desse tipo de "proteção", como é chamado pelos clubes mandantes, começou a aparecer em diferentes estádios. A alegação é que ela serve para evitar o arremesso de objetos ao campo ou a outros setores nas arquibancadas.

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A medida, porém, é polêmica. A própria torcida do Flamengo já reclamou desse tipo de rede em jogos fora do Rio, uma vez que elas podem atrapalhar a visão. E, em dezembro passado, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, prometeu que instalaria a rede no Maracanã como "reciprocidade".

— Nós vamos fazer uma série de intervenções no Maracanã. Nós vamos ter aquela rede, que em alguns lugares a gente recebe aquela rede super amistosa, tem no campo do Atlético-MG, do Palmeiras… Nós seremos absolutamente recíprocos: se você recebe a gente com aquela m… de rede, vai ter uma rede mais fechada e pior no Maracanã para você. Quem tratar bem o Flamengo, será tratado bem quando vier jogar aqui. Atacou uma pedra na gente, a gente 'taca' uma montanha quando você vier aqui. Esse vai ser o nível — declarou Bap na ocasião, durante evento para apresentar as finanças do clube.

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Rede instalada em frente à torcida no Setor Sul do Maracanã (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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