Filipe Luís despista sobre deixar o Flamengo e assumir a Seleção

Um dos (muitos) cotados para assumir a Seleção Brasileira, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, disse na noite desse sábado (29) que está totalmente concentrado no trabalho no clube. O treinador lamentou a queda de Dorival Júnior e, ainda que não tenha dado uma resposta direta sobre aceitar ou não um eventual convite para treinar a Seleção, deixou transparecer que sua intenção é mesmo continuar no rubro-negro.

— Minha semana foi Inter, totalmente estudando, analisando, trabalhando e treinando sobre o Internacional de Porto Alegre — declarou Filipe Luís, ao ser indagado se passou por sua cabeça receber um convite para treinar a Seleção Brasileura.

— Assisti ao jogo da Seleção, e fiquei muito triste pelo Dorival, porque é um grande amigo. Tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele, porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito, desejo muita sorte e sucesso. Não tenho dúvida que em breve nós estaremos nos enfrentando nos campos — afirmou o técnico do Flamengo.

Filipe Luís insistiu que passou os últimos dias pensando apenas na estreia no Brasileirão, e que a partir deste domingo o foco será na primeira partida da Libertadores, na próxima quinta-feira (3 de abril), fora de casa.

— A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional. E vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Tenho um contrato com o Flamengo, não tenho mais (nada) agora. A única coisa que eu penso é na Libertadores e no Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada.

Filipe Luís não é o preferido para assumir a Seleção

Apesar de o nome de Filipe Luís ser citado como possível técnico para a Seleção Brasileira, a preferência de Ednaldo Rodrigues na CBF é por um treinador estrangeiro. O dirigente sonha desde o fim da Copa do Mundo do Catar com a contratação do italiano Carlo Ancelotti. O português Jorge Jesus e o espanhol Pep Guardiola são outros nomes comentados.