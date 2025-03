Renato Maurício Prado corneta jogador do Flamengo contra o Inter: ‘Decepção’

Flamengo e Internacional empataram em 1 a 1 neste sábado (29), em jogo da primeira rodada do Brasileirão, no Maracanã. Após a partida, o jornalista Renato Maurício Prado comentou a atuação de Luiz Araújo, e afirmou que o atleta foi uma "decepção". O comentarista questionou o desempenho do atacante quando começa como titular.

- Luiz Araújo para mim, é um mistério. Cada vez mais eu me convenço que ele é daqueles jogadores que só jogam bem quando entram no segundo tempo. Quando ele começa o jogo, é uma decepção. Pode pegar o histórico dele, eu não me lembro de uma grande partida do Luiz Araújo jogando desde o início. Agora, tem várias boas partidas dele entrando no segundo tempo - disse Renato Maurício Prado.

Luiz Araújo deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo, para a entrada do equatoriano Gonzalo Plata. O Internacional abriu o placar com Bruno Henrique, em uma grande jogada de contra-ataque. O Rubro-Negro, logo no início da segunda etapa, deixou tudo igual com o zagueiro Léo Pereira, em lance que começou com escanteio.

Como foi Flamengo x Internacional?

O jogo começou bem disputado no Rio de Janeiro, com o Flamengo levando a melhor no setor ofensivo. A melhor chance foi aos 24 minutos, quando Bruno Henrique lançou a bola para Juninho, que parou em Rochet (substituído no intervalo por conta de um trauma na mão esquerda nesta jogada), que se jogou nos pés do atacante após defesa parcial. Apesar do Rubro-Negro estar melhor em campo, foi o Internacional, com forte poder de marcação, que estreou o marcador. Aos 34', Bruno Henrique, com passe açucarado de Bernabei e bobeada do sistema defensivo da equipe de Filipe Luís, balançou a rede.

O time carioca teve a chance de empatar nos acréscimos, mas Juninho não soube aproveitar e, mais uma vez, levou a pior na disputa contra o goleiro colorado, que fez uma grande primeira etapa.

A conversa no vestiário do Flamengo surtiu efeito e a equipe voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos nove minutos, Léo Pereira, em sobra de escanteio, deixou tudo igual. Juninho, no lance seguinte, mandou a bola na trave. Foram pelo menos três grandes oportunidades para o Rubro-Negro na segunda etapa.

O confronto voltou a ficar mais disputado, com faltas, na reta final. O Colorado, que contou com uma queda de rendimento em comparação ao primeiro tempo, conseguiu segurar o placar contra um Flamengo muito superior em campo nesta etapa.