Filipe Luís vê Flamengo dominante em ‘grande jogo’ com o Inter

Apesar do empate por 1 a 1 em casa na estreia do Brasileirão, o técnico Filipe Luís estava com a habitual serenidade após a partida com o Internacional na noite desse sábado (29). O treinador do Flamengo elogiou a postura do time e considerou que o duelo foi um grande jogo. Para Filipe Luís, o rubro-negro teve o domínio da partida, enquanto os gaúchos aproveitaram a grande chance que tiveram.

— Estávamos à espera de um jogo difícil como este. É um jogo em que há jogadores com muita qualidade, que também sabem jogar grandes jogos. Hoje (sábado), na minha opinião, jogamos muito melhor do que no ano passado, mas não conseguimos transformar as nossas oportunidades em gols. Eles tiveram um contra-ataque e fizeram — considerou Filipe Luís.

O técnico do Flamengo admitiu que foi surpreendido no início do jogo com a formação do Internacional, que foi para o Maracanã num esquema de jogo diferente do habitual.

— O Inter não joga com a linha de cinco (defensores), mas hoje jogaram com a linha de cinco. E às vezes o treinador não prevê, não espera essas mudanças. Mas com as peças que a gente tinha no campo, conseguimos nos readaptar rápido e tentar buscar essas chances para poder vencer o jogo — pontuou o técnico.

Filipe Luís: 'Flamengo escolhe a forma de jogar'

Filipe Luís avaliou que, apesar de o Inter se apresentar mais reforçado defensivamente, a equipe gaúcha foi ao Rio "disposta a vencer". O técnico avaliou que o fato de o time gaúcho ter recuado no segundo tempo não foi retranca, mas sim fruto da pressão do Flamengo.

— Como digo sempre, nós escolhemos a forma de jogar. Nem sempre vamos ganhar, mas é assim que quero, é assim que quero ver a minha equipe. Pressionando, deixando o adversário em dificuldade, para que o adversário não possa tirar a bola do Flamengo, para que a gente seja o protagonista do jogo — afirmou Filipe Luís;

— Dominamos o jogo. Não posso falar porque não ganhamos o jogo, eu não analiso o resultado, analiso o que eu vi no campo. E o que o campo me diz foi que dominamos o encontro. Infelizmente não conseguimos o resultado.