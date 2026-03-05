Leonardo Jardim herda time e cobrança intensa de Filipe Luís no Flamengo

Os primeiros meses de 2026 do Flamengo foram abaixo do planejado pela diretoria, e isso resultou na mudança do comando técnico. Campeão de quase tudo no ano passado, Filipe Luís foi demitido. O nome escolhido pela cúpula rubro-negra é o de Leonardo Jardim. O treinador português, que tem passagem pelo Cruzeiro, encara um cenário turbulento e terá que aparar arestas em pouco tempo.

O ambiente interno do Flamengo é, neste momento, instável. A demissão de Filipe Luís não se trata de um desligamento comum, é a ruptura de um trabalho vencedor, que foi interrompido no primeiro momento de turbulência enfrentado.

A reação dos jogadores do Flamengo com a saída do ex-treinador contextualiza o peso dessa troca. Diversos nomes do elenco, desde ídolos multicampeões e atletas experientes até os Garotos do Ninho, utilizaram as redes sociais para se despedir de Filipe. Todos com dizeres de gratidão ao treinador.

Esse será um fator que Jardim terá que trabalhar internamente. Afinal, a sua estreia é logo em uma final de Campeonato Carioca (contra o Fluminense no doming), na qual o torcedor espera que o time conquiste o título e não amargue o terceiro vice-campeonato em três meses.

A régua do Flamengo – grande desafio para Leonardo Jardim

Leonardo Jardim encara um dos maiores desafios de sua carreira. Afinal, assume o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, que por muito pouco não ficou com a taça do Mundial de Clubes (derrota para o PSG nos pênaltis). Mesmo diante dessas conquistas, Filipe não suportou a pressão e deixou o clube.

Com este cenário, o retrato que se apresenta é que, no Flamengo, não há margem para oscilação. Com a régua extremamente alta, Jardim terá que entregar alto desempenho, resultados e performance.

Novo estilo de jogo, mas com carta branca da diretoria

Ao buscar a contratação de Jardim, a diretoria do Flamengo sabia que fecharia com um treinador com modelo de jogo diferente do de Filipe. Ao invés da busca pela posse de bola, com a cadência da troca de passes e a paciência para envolver os adversários, os times de Jardim costumam priorizar o jogo vertical. E o treinador terá no elenco nomes importantes para isso, como Samuel Lino e Carrascal, por exemplo.

O novo comandante do Rubro-Negro terá todo o respaldo da diretoria para implementar sua filosofia de trabalho. Mas sabe que, ao mesmo tempo, terá a cobrança dos torcedores, que pedem uma mudança de postura e de desempenho da equipe.

Grande expectativa pelo trabalho de Jardim

Em geral, a expectativa é enorme pela chegada de Leonardo Jardim, sonho antigo de Bap, presidente do Flamengo. Com respaldo do presidente, o treinador português não terá somente o desafio de substituir um técnico multicampeão, mas também de construir e sustentar um Rubro-Negro em alto nível diante das cobranças constantes.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.