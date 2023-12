Na última segunda-feira (4), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participou de uma reunião com o grupo político União Rubro-Negra para discutir questões relacionadas à gestão do clube. Um dos assuntos do encontro girou entorno de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o mandatário descartou qualquer possibilidade de demissão do dirigente.