Sem dar espaço para qualquer tipo de surpresa, a CBF enviará uma taça do Brasileirão para os jogos dos três times que podem conquistar o título na última rodada: Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo.



A entidade produziu três taças e triplicou o número de medalhas para ter a cerimônia no local de quem for o campeão. As três partidas serão disputadas às 21h30 desta quarta-feira (6).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte