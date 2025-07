Tudo pronto para a partida entre Flamengo e Atlético-MG na noite desta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Filipe Luís não contará com Arrascaeta e Cebolinha, poupados. Por outro lado, o treinador terá os reforços Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino. O trio, no entanto, começa no banco.

continua após a publicidade

Em comparação com a partida de domingo, que contou com a vitória rubro-negra por 1 a 0 contra o time mineiro, a equipe conta com três mudanças. Jorginho saiu para o lugar de Evertton Araújo, Arrascaeta para Matheus Gonçalves e Bruno Henrique para o lugar de Luiz Araújo.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matías Viña; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Luiz Araújo, Plata e Pedro.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, o Flamengo chega às oitavas de final após superar o Botafogo-PB na terceira fase. Já o Galo passou pelo Maringá-PR, após ter derrotado Tocantinópolis e Manaus nas fases anteriores.

Foram vendidos mais de 50 mil ingressos até terça-feira (29), dois dias antes do duelo no Maracanã. Com retiradas de gratuidades, a expectativa é de cerca de 60 mil pessoas presentes para jogo entre Flamengo e Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Escalação do Atlético-MG

Por sua vez, o Atlético-MG vai a campo com: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Histórico do confronto

Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram 92 vezes em partidas oficiais. O Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto, com 38 vitórias, contra 33 do Galo e 21 empates. Pela Copa do Brasil, os dois clubes se enfrentaram em oito ocasiões. O Fla venceu cinco vezes, e o Atlético levou a melhor em duas partidas, além de um empate. O confronto mais recente foi na última decisão do torneio, com o Mais Querido se sagrando campeão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

IDA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real