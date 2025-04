Torcedores criticam dupla do Flamengo na Libertadores; veja

Em um jogo de ataque contra defesa, o Flamengo não conseguiu tirar o zero do placar e levou o empate com o Táchira para o vestiário. Nomes como Luiz Araújo e Ayrton Lucas foram muito criticados pelos torcedores rubro-negros nas redes sociais.

Luiz Araújo desperdiçou uma grande oportunidade, após receber um belo passe de Michael. O camisa 7 saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro. Por outro lado, o lateral Ayrton Lucas pouco fez na partida e criou um vazio no lado esquerdo do Flamengo.

Confira o que os flamenguistas falaram sobre o Luiz Araújo e Ayrton Lucas na rede social X (antigo Twitter):