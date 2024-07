Jogo contra o Criciúma será decisivo para o futuro de Gabigol no Flamengo

Gabigol soma 156 gols com a camisa do Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida e Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/07/2024 - 08:35

O Flamengo encara o Criciúma neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. A partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, pode ser crucial para o futuro de Gabriel Barbosa, estrela do elenco rubro-negro: se entrar em campo, completará sete partidas pelo Flamengo no Brasileirão e não poderá se transferir para outro clube nesta janela.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O camisa 99 é um dos protagonistas da temporada 2024 do Fla: da suspensão pela tentativa de fraude no exame antidoping à perda de espaço e o iminente fim de ciclo na Gávea, Gabriel Barbosa segue como um dos principais assuntos no noticiário do clube, apesar da má fase nos gramados.

Camisa Oficial Flamengo I 2024 Camisa Oficial Flamengo I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Mengão com parcelas de R$ 43 SEM JUROS na adidas. Quero comprar

Gabigol vai troca o Flamengo pelo Palmeiras?

Em meio à má fase no Rubro-Negro, Gabigol passou a cogitar a saída após cinco temporadas completas. No final de junho, o centroavante recusou uma proposta de renovação em que constava uma valorização salarial e abriu as portas, oficialmente, para deixar o clube. Desde o início da novela, o Palmeiras se mostrou interessado em assinar com o atacante do Flamengo.

Sobre o futuro, o jogador se mostrou aberto a oportunidades e demonstrou insatisfação com o baixo tempo de jogo após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Maracanã. Ele chegou a marcar um gol no confronto, mas foi anulado pela arbitragem.

-O que quero agora mesmo é treinar, jogar e ter uma sequência. É difícil jogar um jogo sim, outro não. Atuar pode 15 minutos… vou ficar até dezembro, e quero ser importante. Tenho treinado bastante e me dedicado ao máximo para pegar ritmo jogando.

-Minha decisão sempre vai ser o melhor para minha carreira e família.

Poucos dias antes do jogo, a notícia de que Fla e Alviverde estariam negociando uma troca entre Gabriel e Dudu agitou os bastidores dos clubes. O tópico, entretanto, esfriou, e o motivo foi apontado pelo próprio jogador rubro-negro: a princípio, ele só deve deixar o clube ao final do contrato, em dezembro.

-Sinto que preciso de minutos, pegar ritmo, isso só consegue jogando. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam teve algumas negociações. Como decidiu que vou embora em dezembro, voltei ao jogo, fiquei muito feliz em entrar hoje. Pena que não foi com vitória.

Na mesma zona mista onde deixou o futuro em aberto, o ídolo também desconversou sobre assinar um pré-contrato com o Palmeiras. Ele afirmou que é dono do próprio futuro e a decisão ainda não foi tomada; questionado sobre a possibilidade de renovação com o Fla, também evitou cravar informações.

Gabigol deve deixar o Flamengo em 2025. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Questões com o doping

Antes titular incontestável, o atacante perdeu espaço para Pedro no comando ofensivo do Flamengo e ainda teve a temporada 2024 atrapalhada pela suspensão por doping, que o afastou dos gramados por mais de dois meses.

Em março deste ano, Gabigol foi suspenso por tentativa de fraude em um exame antidoping realizado em abril de 2023. O julgamento no TJD-AD teve o placar apertado de 5 votos a 4, que culminou no afastamento do jogador até abril de 2025. A decisão cabia recurso.

Com isso, um mês depois, o atacante conseguiu um efeito suspensivo que o regularizou novamente para estar nos gramados. Diante do Amazonas, pela Copa do Brasil, 66 dias após ser suspenso, Gabigol voltou a atuar pelo Flamengo e desde então,

Nesta semana, o CAS (Corte Arbitral do Esporte) anulou o processo do atacante por falha na intimação à União Federal, mas ele segue possibilitado de jogar e estará disponível para a partida contra o Criciúma, neste sábado (20).