Gabigol: a representação do torcedor no gramado, o camisa 10, o capitão do time. Aquele que é capaz de comandar a massa rubro-negra, mobilizar toda e qualquer atmosfera, entrar na cabeça do adversário, usar as provocações a seu favor e decidir jogos. Toda essa representatividade vem à tona quando se fala de um dos maiores ídolos da história do Clube de Regatas do Flamengo, e é justamente por esses fatores que o 'novo ciclo' se faz tão importante no atual momento de Gabi.