Homenageado, Léo Pereira atinge marca importante com a camisa do Flamengo

Leo Pereira jogador do Flamengo recebe homenagem no aquecimento antes da partida contra o Bahia no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 01:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Léo Pereira completou, na partida contra o Bahia, 200 jogos com a camisa do Flamengo. Antes da vitória e classificação do Rubro-Negro, o jogador foi homenageado no gramado do Maracanã.

▶️ Veja a tabela da Copa do Brasil

Léo Pereira recebeu uma camisa com o número 200 nas costas das mãos do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel, antes do aquecimento.

Léo veio do Athletico-PR para o Flamengo, e já marcou 11 gols e deu cinco assistências com a camisa do Mais Querido.

RJ - RIO DE JANEIRO - 12/09/2024 - COPA DO BRASIL 2024, FLAMENGO X BAHIA - Leo Pereira jogador do Flamengo recebe homenagem no aquecimento antes da partida contra o Bahia no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Como foi a partida?

Assim como em Salvador, o Flamengo derrotou o Bahia por 1 a 0, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (12). Em um Maracanã lotado, Arrascaeta foi o autor do gol da vitória.

No primeiro tempo, o Bahia teve a primeira grande oportunidade de abrir o placar com Everaldo sendo acionado por Everton Ribeiro, mas finalizando ao lado do gol. O Flamengo respondeu com Gerson obrigando Marcos Felipe a fazer uma boa defesa após soltar uma bomba dentro da área. No geral, o Rubro-Negro teve mais volume, mas o empate ficou de bom tamanho.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Na volta do intervalo, Bruno Henrique assustou o Tricolor com uma finalização de fora da área para defesa de Marcos Felipe. E na sequência, o camisa 27 recebeu um passe em profundidade, cruzou rasteiro na área e Arrascaeta completou para o fundo das redes aos nove minutos. Com cerca de 25 minutos, o uruguaio sentiu um problema e foi substituído por Gabigol.

Com o triunfo, o Rubro-Negro encara o Corinthians na semifinal da competição. De acordo com as datas-base do torneio, os confrontos devem acontecer nos dias 2 e 17 de outubro, e os mandos de campo serão definidos por sorteio.

O que vem por aí?

O Flamengo encara o Vasco no domingo (15), às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Tite luta para recuperar posições na classificação e seguir na luta pelo título.

No mesmo dia e horário, o Bahia recebe o Atlético-MG e busca dar uma resposta após a eliminação na Copa do Brasil. O Tricolor luta para retomar um lugar entre os classificados para a próxima edição da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Bahia - Copa do Brasil

Quartas de final (Volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro de 2024, às 21h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (árbitro); Guilherme Dias Camilo e Alex Ang Ribeiro (auxiliares); Daiane Muniz (VAR).

⚽ Gol: Arrascaeta, 9'/2ºT (1-0)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Evertton Araújo (Pulgar), Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Allan) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Ademir) e Everton Ribeiro (Carlos De Pena); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez).