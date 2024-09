Gonzalo Plata é apenas o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo; relembre

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 16:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Cercado de expectativas, o equatoriano Gonzalo Plata foi apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira (9). Ao seu lado, um peso histórico: antes dele, outros três jogadores do Equador já passaram pelo Rubro-Negro. Agora, Plata tenta ser o primeiro a marcar seu nome positivamente na história.

O primeiro equatoriano a vestir, oficialmente, a camisa do Flamengo foi o lateral Wagner Rivera, de 23 anos, que jogava no Espoli. Após fazer uma boa Libertadores, o jogador chegou com pompa ao Rubro-Negro, mas não obteve destaque, com apenas 15 partidas disputadas.

Mesmo sem entrar em campo em partidas oficiais, Félix Guerrero também atuou pelo Flamengo. Em 1966, participou de cinco amistosos do Rubro-Negro no Equador, emprestado por uma equipe local.

Outro nome, esse vindo com mais destaque, foi Frickson Erazo. Contratado em 2014 com o apelido de El Elegante, o zagueiro não teve bons momentos no clube. Logo na estreia, acabou expulso de campo. Depois disso, cometeu um pênalti infantil na final do Campeonato Carioca de 2014, contra o Vasco. O jogador fez apenas sete jogos pelo clube.

Plata começa a tentar reescrever a história dos representantes de seu país dentro do Rubro-Negro em setembro de 2024. Ele não pode atuar na quinta-feira contra o Bahia, pela Copa do Brasil, mas já poderá estrear no dia 15, contra o Vasco, no Maracanã.