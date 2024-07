Gols e melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Criciúma pelo Brasileirão

Gabigol voltou a marcar com a camisa do Flamengo. (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 19:30 • Brasília (DF)

O Flamengo venceu o Criciúma por 2 a 1 no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após sair atrás do placar, o time virou a partida com gols de Pedro e Gabigol. Com o resultado, o Fla chega a 34 pontos e assume a segunda colocação no campeonato.

Mesmo após perder pênalti, Pedro balançou as redes e empatou o jogo para o Fla. (Foto: Marcelo Cortes/CRF)