Filipe Luís completa 100 jogos como técnico do Flamengo
Treinador busca mais um título pelo Rubro-Negro
Filipe Luís completou, na noite desta quinta-feira (26), no confronto contra o Lanús no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, 100 jogos como técnico do Flamengo. Ídolo como jogador, o treinador já colocou o seu nome na história do clube nesta nova função e pode conquistar mais um troféu. Para isso acontecer, o Rubro-Negro precisava reverter o resultado da derrota por 1 a 0 na Argentina.
Nas redes sociais, assim que a bola rolou para Flamengo x Lanús, o perfil do clube enalteceu a marca do treinador.
Trajetória de Filipe Luís como técnico do Flamengo
Filipe Luís começou a sua trajetória como treinador logo após pendurar as chuteiras. Foi nos juniores, com os times sub-17 e sub-20 da Gávea, que ele deu o start na nova função. Em 2024, comandou os Garotos do Ninho em busca do título Mundial de Clubes Sub-20. As boas atuações de suas equipes o credenciaram para assumir o profissional.
Com a queda de Tite em setembro de 2024, o Flamengo optou por contratar uma prata da casa. Filipe começou com o apoio da torcida, com a expectativa de alcançar grandes títulos, assim como fez quando jogador. As conquistas, aliás, não demoraram para aparecer. Em novembro, o Fla conquistou o título da Copa do Brasil, ao bater o Atlético-MG na decisão.
Temporada brilhante: Filipe Luís levou o Flamengo ao nível mais alto do futebol mundial em 2025
Apesar do pouco tempo na beira do campo, Filipe mostrou um grande repertório ao conduzir o Flamengo aos triunfos em 2025. A primeira grande experiência do treinador foi na Copa do Mundo de Clubes, que contou, inclusive, com vitória do Rubro-Negro diante do Chelsea.
Os títulos, entretanto, vieram ao término da temporada. O Flamengo conseguiu a dobradinha dos troféus da Libertadores e do Brasileirão. Ainda deu tempo, inclusive, de conquistar o Derbi das Américas e a Challenger Cup.
Na decisão do Mundial de Clubes, o time carioca bateu na trave, ao ser derrotado pelo PSG na disputa de pênaltis.
Filipe Luís vive momento turbulento do Flamengo
Após um 2025 brilhante, o Flamengo enfrenta um cenário turbulento em 2026. Com um início abaixo no Campeonato Carioca, além do vice-campeonato na Supercopa Rei e a derrota no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Filipe encara o momento de mais pressão desde sua chegada ao clube.
Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. O intuito da conversa foi buscar respostas para o momento conturbado da equipe. Diante deste cenário, é de extrema importância a vitória do Fla sobre o Lanús para amenizar o clima.
Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo
- 99 jogos (62v/23e/14d)
- 173 gols pró
- 65 gols contra
- Aproveitamento de 70,4%
Títulos de Filipe Luís
- Copa do Brasil 2024
- Supercopa do Brasil 2025
- Carioca 2025
- Libertadores 2025
- Brasileiro 2025
