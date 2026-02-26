menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Filipe Luís completa 100 jogos como técnico do Flamengo

Treinador busca mais um título pelo Rubro-Negro

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
21:57
Atualizado há 4 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Filipe Luís completou, na noite desta quinta-feira (26), no confronto contra o Lanús no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, 100 jogos como técnico do Flamengo. Ídolo como jogador, o treinador já colocou o seu nome na história do clube nesta nova função e pode conquistar mais um troféu. Para isso acontecer, o Rubro-Negro precisava reverter o resultado da derrota por 1 a 0 na Argentina.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, assim que a bola rolou para Flamengo x Lanús, o perfil do clube enalteceu a marca do treinador.

Trajetória de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Filipe Luís começou a sua trajetória como treinador logo após pendurar as chuteiras. Foi nos juniores, com os times sub-17 e sub-20 da Gávea, que ele deu o start na nova função. Em 2024, comandou os Garotos do Ninho em busca do título Mundial de Clubes Sub-20. As boas atuações de suas equipes o credenciaram para assumir o profissional.

Com a queda de Tite em setembro de 2024, o Flamengo optou por contratar uma prata da casa. Filipe começou com o apoio da torcida, com a expectativa de alcançar grandes títulos, assim como fez quando jogador. As conquistas, aliás, não demoraram para aparecer. Em novembro, o Fla conquistou o título da Copa do Brasil, ao bater o Atlético-MG na decisão.

continua após a publicidade

Temporada brilhante: Filipe Luís levou o Flamengo ao nível mais alto do futebol mundial em 2025

Apesar do pouco tempo na beira do campo, Filipe mostrou um grande repertório ao conduzir o Flamengo aos triunfos em 2025. A primeira grande experiência do treinador foi na Copa do Mundo de Clubes, que contou, inclusive, com vitória do Rubro-Negro diante do Chelsea.

Os títulos, entretanto, vieram ao término da temporada. O Flamengo conseguiu a dobradinha dos troféus da Libertadores e do Brasileirão. Ainda deu tempo, inclusive, de conquistar o Derbi das Américas e a Challenger Cup.

continua após a publicidade

Na decisão do Mundial de Clubes, o time carioca bateu na trave, ao ser derrotado pelo PSG na disputa de pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Filipe Luís vive momento turbulento do Flamengo

Após um 2025 brilhante, o Flamengo enfrenta um cenário turbulento em 2026. Com um início abaixo no Campeonato Carioca, além do vice-campeonato na Supercopa Rei e a derrota no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Filipe encara o momento de mais pressão desde sua chegada ao clube.

Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. O intuito da conversa foi buscar respostas para o momento conturbado da equipe. Diante deste cenário, é de extrema importância a vitória do Fla sobre o Lanús para amenizar o clima.

Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo

    1.
  1. 99 jogos (62v/23e/14d)
    2. 2.
  2. 173 gols pró
    3. 3.
  3. 65 gols contra
    4. 4.
  4. Aproveitamento de 70,4%

Títulos de Filipe Luís

  • Copa do Brasil 2024
  • Supercopa do Brasil 2025
  • Carioca 2025
  • Libertadores 2025
  • Brasileiro 2025
Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Lanús (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)
Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Lanús (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias